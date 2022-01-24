شاهد.. ضابط عراقي يعتدي على مواطن والداخلية تعاقبه

انتشر مقطع فيديو لضابط عراقي وهو يعتدي على أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضبا دفع وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ إجراء عاجل بحقه.

ووجه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة نقيب، بعد قيامه بالاعتداء على مواطن في العاصمة بغداد، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك".

مادة اعلانية

وأمر الوزير بإيقاف الضابط وتشكيل مجلس تحقيقي حول ما قام به.

وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الرجال وهم يحاولون تهدئة الضابط، وظهر الأخير وهو يحاول أن يشهر مسدسه، في حين تمكن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.