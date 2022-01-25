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شاهد.. خلاف على فاتورة يسقط قتيلين في بيروت

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بيروت
من الفيديو

شاهد.. خلاف على فاتورة يسقط قتيلين في بيروت

الخلاف انتهى بإطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين

دبي - العربية.نت

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رغم أن تفاصيل الجريمة التي وقعت الأحد الماضي، وسط العاصمة اللبنانية بيروت ما زالت قيد التحقيقات، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي ضجت خلال الساعات الماضية، بفيديو انتشر بكثرة وأظهر تفاصيل ما حدث يومها.

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فقد وثق المقطع خلافاً نشب أمام أحد الملاهي الليلية في العاصمة، انتهى بإطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية.

خلاف على فاتورة!

وظهر في الفيديو تجمع من عدة أشخاص وحولهم سيارات، وبعد تلاسن وصدّ ورد، أشهر أحدهم سلاحه بعدما ترجّل من سيارته مطلقاً النار فأسقط قتيلين.

فيما نقلت المعلومات أن الأسباب الحقيقية للجريمة ما زالت قيد البحث والتحقيق من قبل السلطات الأمنية.

إلا أن شهود عيان أشاروا إلى أن سبب الحادث يعود لخلاف على قيمة إحدى الفواتير.

يذكر أن لبنان يشهد منذ عام 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

كما ترافقت الأزمة الاقتصادية مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

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