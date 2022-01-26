.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد كيف كافأ شاروخان معجباً مصرياً.. لهذا السبب!

  • الخط
إحدى البطاقات التي أرسلها شاروخان لوكيل السفريات المصري
إحدى البطاقات التي أرسلها شاروخان لوكيل السفريات المصري

شاهد كيف كافأ شاروخان معجباً مصرياً.. لهذا السبب!

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد غياب ملحوظ للنجم الهندي، شاروخان، أطل مجدداً على معجبيه، لكن هذه المرة ليس في عمل فني جديد أو مقابلة تلفزيونية، بل لشكر شاب مصري يعمل في مجال السفريات.

شاهد.. شاروخان يطلب من المصريين رمي رامز جلال بالطين سوشيال ميديا شاهد.. شاروخان يطلب من المصريين رمي رامز جلال بالطين

فقد بدأت القصة عندما قرر وكيل سفريات مصري استثناء سائحة هندية من مشكلات عدم الدفع لأنها من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له لكنها واجهت مشكلات بالدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد المبلغ لاحقاً، الأمر الذي قدرته له كثيراً.

من جانبها، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على "تويتر"، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.

رسالة بخط اليد

وأظهرت الصور التي نشرتها أشويتي على "تويتر"، نص رسالة شاروخان بخط اليد إلى وكيل السفر المصري قائلاً فيها "شكراً لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة".

ولاقت التغريدة ردود فعل كبيرة والكثير من الإعجابات والتعليقات، حيث حصدت أكثر من 5 آلاف إعجاب وأكثر من 1600 إعادة مشاركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما دور إيران في تسليح التنظيمات الإرهابية بالمسيرات؟ ما دور إيران في تسليح التنظيمات الإرهابية بالمسيرات؟
اكتشف المزيد