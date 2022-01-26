مشاهد عجيبة.. حيوانات تتجمد كالتماثيل وسط الثلوج في تركيا

أظهرت مقاطع فيديو، حيوانات وكأنها محنطة وتكاد تتجمد تماماً من شدة البرد في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب تركيا وعدة دول أخرى.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من الحمير في شوارع إحدى المحافظات في تركيا.

مادة اعلانية

وقال المغردون إن الفيديو يتبع محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

تعليق الرحلات

في السياق، شهدت حركة النقل البري والجوي في تركيا واليونان اضطرابات كبيرة، وسط تساقط كثيف للثلوج. وسُمح بهبوط رحلتين فقط في إسطنبول، صباح الثلاثاء، وكان الوضع لا يزال فوضويا في المطار، خلال فترة الظهيرة، حيث حركة الملاحة الجوية معلقة منذ الاثنين.

وأعلنت "الخطوط التركية"، وهي أبرز شركة طيران تركية، أن رحلاتها المنطلقة من إسطنبول لن تستأنف قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ركابا يفترشون الأرض في المطار.

إغلاق الطرق

فيما بقيت محاور الطرقات في جنوب غرب تركيا المؤدية إلى محافظتي انطاليا وموغلا مغلقة أمام حركة السير، يوم الثلاثاء، في حين أعلنت أيام عطلة في عدة محافظات باستثناء ما يتعلق بالخدمات الأساسية.

وفي اليونان المجاورة، استيقظ السكان في أثينا وكذلك مدن عدة بوسط البلاد، الثلاثاء، على طبقة كثيفة من الثلوج، ما أرغم الحكومة على إعلان الثلاثاء والأربعاء يومي عطلة في منطقة أتيكا وبعض الجزر المغطاة بالثلج.