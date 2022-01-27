بعد الخروج المبكر من "أمم إفريقيا".. محرز في إجازة استجمام مع زوجته
يسعى منتخب الجزائر، بطل كأس العرب، لاستعادة بريقه سريعاً بعد الخروج من كأس الأمم للتركيز على المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون للتأهل لكأس العالم
يقضي الدولي الجزائري رياض محرز، عطلته بجزر المالديف رفقة زوجته تايلور، لتجاوز نكسة الخروج المبكر للمنتخب الجزائري من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.
ونشرت زوجة النجم الجزائري عبر حسابها على "إنستغرام" صورا وفيديوهات لها ولنجم الخضر أثناء قضاء عطلتهما هناك.
ويسعى منتخب الجزائر، بطل كأس العرب، لاستعادة بريقه سريعاً بعد الخروج من كأس الأمم للتركيز على المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون للتأهل لكأس العالم.
ويأمل منتخب الجزائر كذلك في نسيان تاريخ مواجهاته ضد الكاميرون إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة في تسع مباريات. وخسرت الجزائر أربع مرات وتعادلت في أربع مناسبات.
وتقام مباريات الذهاب في 24 مارس، بينما تقام مباريات الإياب بعد ذلك بخمسة أيام.
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