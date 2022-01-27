.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد الخروج المبكر من "أمم إفريقيا".. محرز في إجازة استجمام مع زوجته

  • الخط
رياض محرز وزوجته

بعد الخروج المبكر من "أمم إفريقيا".. محرز في إجازة استجمام مع زوجته

يسعى منتخب الجزائر، بطل كأس العرب، لاستعادة بريقه سريعاً بعد الخروج من كأس الأمم للتركيز على المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون للتأهل لكأس العالم

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يقضي الدولي الجزائري رياض محرز، عطلته بجزر المالديف رفقة زوجته تايلور، لتجاوز نكسة الخروج المبكر للمنتخب الجزائري من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

ونشرت زوجة النجم الجزائري عبر حسابها على "إنستغرام" صورا وفيديوهات لها ولنجم الخضر أثناء قضاء عطلتهما هناك.

رياض محرز وزوجته
  • رياض محرز وزوجته
  • رياض محرز
2 صور
رياض محرز وزوجته
رياض محرز وزوجته
رياض محرز
رياض محرز

ويسعى منتخب الجزائر، بطل كأس العرب، لاستعادة بريقه سريعاً بعد الخروج من كأس الأمم للتركيز على المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون للتأهل لكأس العالم.

ويأمل منتخب الجزائر كذلك في نسيان تاريخ مواجهاته ضد الكاميرون إذ لم ينتصر سوى مرة واحدة في تسع مباريات. وخسرت الجزائر أربع مرات وتعادلت في أربع مناسبات.

وتقام مباريات الذهاب في 24 مارس، بينما تقام مباريات الإياب بعد ذلك بخمسة أيام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟ بعد زيادة الضغوط.. هل يستقيل رئيس الحكومة البريطانية؟
اكتشف المزيد