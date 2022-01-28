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شاهد.. سقوط وفاء الكيلاني على درج حفل جوائز الرياض

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لحظة تعثر وفاء الكيلاني على الدرج

شاهد.. سقوط وفاء الكيلاني على درج حفل جوائز الرياض

أظهر فيديو متداول من كواليس حفل جوائز Joy awards لقطات للإعلامية وفاء الكيلاني أثناء صعودها الدرج بمسرح الحفل حين تعثرت بسبب فستانها الطويل

العربية.نت

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تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني، الخميس، لموقف محرج كاد أن يتحول إلى إصابة بالغة قبل مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards في الرياض.

لحظات تعثر وفاء الكيلاني
لحظات تعثر وفاء الكيلاني

وأظهر فيديو متداول من كواليس حفل جوائز Joy awards لقطات للإعلامية وفاء الكيلاني أثناء نزولها الدرج بمسرح الحفل، إذ تعثرت الكيلاني بسبب فستانها الطويل وحذائها ذي الكعب العالي لتفقد توازنها.

وأثناء سقوطها، تعلقت بالسور الجانبي للدرج، إلا أنها واصلت تعثرها ليتدخل بعض المصورين والحضور لإنقاذها من السقوط على الدرج ولمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

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وفي حدث فني ترفيهي جامع قدمته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشاركت في تنظيمه "مجموعة MBC"، احتفى حفل "جوائز صنّاع الترفيه" في نسخته الثانية بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، وذلك مساء الخميس، فيما بُث الحفل مباشرة عبر قناةMBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

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