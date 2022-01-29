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سهير المرشدي تناشد لإعادة جثمان شقيقتها من اليابان.. والسلطات تتحرك

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سهير المرشدي

سهير المرشدي تناشد لإعادة جثمان شقيقتها من اليابان.. والسلطات تتحرك

توفيت زينب المرشدي بعد صراع مع المرض في مدينة أوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بنحو 10 ساعات

دبي - العربية نت

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بعد نداء من شقيقتها الفنانة، سهير المرشدي، كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، عن بدء ‏إجراءات سريعة وفورية لإعادة جثمان الصحافية، زينب المرشدي منتصر، من اليابان.

وأعلنت مكرم عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن وصول جثمان الراحلة إلى طوكيو الجمعة، وأن السفارة المصرية في اليابان أنهت كافة المعاملات الورقية، سواء اليابانية أو المصرية، والصلاة على روحها.

وتابعت مشيرة إلى أن أول حجز متاح في الطيران الدولي هو الأول من شهر فبراير على الخطوط الإماراتية، بسبب ما تقوم به اليابان من إجراءات احترازية وسياسات للغلق.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة في مصر، نبيلة مكرم، أن السفارة المصرية في اليابان ستقوم باتخاذ اللازم في حال وجود أي حجز مفتوح قبل تاريخ الأول من فبراير.

وكانت الفنانة سهير المرشدي شكت باكية في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، الجمعة، أنها وأسرتها غير قادرين على استعادة جثمان شقيقتها، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، مؤكدة أن شقيقتها "أعطت عمرها كله للعمل الصحافي، وكانت مصرية حتى النخاع وتعبّر عن ضمير مصر الحر"، بحسب قولها.

وتابعت: "هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجودا في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر؟".

وتوفيت زينب المرشدي الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض في مدينة أوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بنحو 10 ساعات.

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