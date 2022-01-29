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"فضيحة".. انتقادات لاذعة للإعلامية بوسي شلبي بسبب ترافولتا

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جون ترافولتا وبوسي شلبي

"فضيحة".. انتقادات لاذعة للإعلامية بوسي شلبي بسبب ترافولتا

بدت أرملة النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا

العربية.نت

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موجة كبيرة من السخرية طالت الإعلامية المصرية، بوسي شلبي، على مواقع التواصل في مصر، بعد انتشار فيديو لها من حفل توزيع جوائز Joy Awards بالعاصمة السعودية الرياض.

فقد بدت أرملة النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز وكأنها لا تصدق أنها التقت بالنجم العالمي جون ترافولتا.

في البداية، ذهبت بوسي شلبي لتلقي التحية على ترافولتا وتطالبه بزيارة مصر في فيديو وصفه البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه "فضيحة".

وتحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا I love you.. شفتوا ترافولتا شفتوا القمر.. أصل أنا من جيل ترافولتا".

ثم طالبت رئيس نقابة المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بدعوته إلى المهرجانات المصرية، وقالت: "إعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.

ولم تكتفِ بذلك، بل توجهت بالكلام إلى الفنانة إيمي سمير غانم، التي كانت تجلس في الصف خلف ترافولتا، وقالت: "شوفتي يا إيمي قعدتك جت مع مين؟".. وبعدها توجهت للإعلامي المصري عمرو أديب وسألته: "يا عمرو امتى ترافولتا حيطلع معاك؟".

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الحفل الذي يعتبر حدثا فنيا ترفيهيا جامعا، تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في تنظيمه "مجموعة MBC".

وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

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