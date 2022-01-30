بعد صورة حبيبته على برج خليفة.. رسالة من رونالدو باللغة العربية

يواصل لاعب كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لفت انتباه متابعيه، ليس بتسديده الأهداف في الشباك فقط، بل باللفتات الرقيقة، فبعد أن هنأ حبيبته جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ28، بنشر صورتها على برج خليفة في دبي، فاجأ كريستيانو رونالدو جماهيره العريضة، برسالة باللغة العربية، وجه فيها الشكر لمدينة دبي الإماراتية التي قضى فيها إجازته القصيرة.

واستمتع رونالدو بعدة أيام في مدينة دبي، مستغلا إجازته القصيرة، بسبب فترة التوقف الدولي في كرة القدم، والذي أوقف منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ومثله الدوريات العالمية الأخرى.

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وقرر رونالدو توجيه الشكر لمدينة دبي وسكانها، باللغة العربية، على حساباته الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتابعها مئات الملايين.

وكتب رونالدو: " شكرا دبي على الأوقات الجميلة.. شكرا دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكرا دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية".

وأردف: "دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا مع منشور رونالدو، وخاصة العرب منهم، الذين تفاعلوا بحماس مع استخدامه اللغة العربية.

ومن جانبها نشرت صديقة رونالدو، الإسبانية جورجينا رودريغيز، بدورها، منشورا عن دبي، رافق صورتها مع العائلة على الشاطئ.

وكتبت جورجينا على حسابها: "فخورة جدا بعائلتي الجميلة. هنا في دبي الأحلام تتحقق".





وكانت زيارة رونالدو إلى دبي حافلة بالأحداث، حيث شارك بجلسة حوارية خلال أسبوع الصحة واللياقة في معرض "إكسبو 2020"، واحتفل بعيد ميلاد صديقته جورجينا رودريغيز الـ28 بطريقة مميزة تزامنا مع إطلاق فلمها القصير "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس" العالمية.