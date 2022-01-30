فيديو لا يصدق.. لاحقتها النار فتدلت من نافذة شاهقة

في اللحظات الخطرة التي تفصل بين الحياة والموت يختار معظم الناس النجاة بأرواحهم، مع ذلك اختار رجلان في روسيا المخاطرة بحياتهما لإنقاذ فتاة من شقتها المشتعلة في تصرف وصفه نشطاء بالشجاع والبطولي.

فقد انتشر مقطع مصور في وسائل التواصل الاجتماعي بروسيا، لعمارة سكنية احترقت إحدى شققها حيث هبّ اثنان من الجيران بالأسفل لمساعدة جارتهم التي حاصرتها النيران بفتح نافذتهم وسحبها معرضين حياتهم للخطر لإنقاذ حياتها.

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كما، أظهر المقطع الذي تبلغ مدته 52 ثانية الرجال يقفون على حافة نافذتهم الضيقة ويتمسكون بالإطار لدعم الفتاة التي تكافح لعدة دقائق وهي تحاول النزول للهروب من النار.

واندلع الحريق مساء أمس السبت، في شقة بمدينة موسكو وهرعت خدمات الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على الوضع.

وعلى رغم أن الحريق تم القضاء عليه بسرعة، إلا أنه اجتاح الشقة في الطابق التاسع من المبنى بالكامل تقريبا، وفق وسائل إعلام روسية.

في موازاة ذلك، أفاد تقرير أولي لوسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الحريق وتم إنقاذ 12 شخصا. وقال شاهد عيان لقناة 360 التلفزيونية إن الرجال الذين أنقذوا الفتاة أصيبوا أيضا في العملية بحروق وجروح.