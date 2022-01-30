لعب 8 دقائق ففاق بشهرته رونالدو.. من هو العراقي خاطف الأنظار؟

بـ 8 دقائق فقط، استطاع زيدان إقبال، صاحب الـ18 ربيعاً، أن يشغل العالم بأسره، ويصبح ثاني أشهر لاعب في فريق مانشستر يونايتد بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يعد الأكثر طلبا من قبل الإعلاميين لإجراء المقابلات.

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فقد بات الشاب العراقي الذي لم يلعب سوى 8 دقائق مع الفريق الأول هذا الموسم، حديث الساعة، وذلك وفقا لصحيفة "مانشستر إيفننغ".

وكشفت المعلومات أن الاهتمام الذي حظي به إقبال ظهر واضحا عندما تلقى يونايتد بالفعل طلبات لا حصر لها من وسائل إعلام تهتم بكرة القدم في الشرق الأوسط مؤخرا، وهو ما جبر النادي على إجراء مقابلة داخلية معه بعد استدعائه للمنتخب العراقي لأول مرة هذا الأسبوع.

وأوضح تقرير الصحيفة أن إقبال أصبح رائدا في المجتمع الآسيوي لكرة القدم الاحترافية، حيث شارك الخميس في مباراة العراق ضد إيران ليصبح اللاعب رقم 32 حاليا في يونايتد الذي يلعب مع منتخب بلاده.

عقد احترافي

وبعد المباراة أعرب اللاعب العراقي عبر حسابه في إنستغرام عن سعادته، وكتب: "مسرور لخوضي أول مباراة دولية بالرغم من النتيجة".

ووفق المصادر فإن الشاب وقع أول عقد احترافي له مع مانشستر يونايتد العام الماضي، ويعرف بين أصدقائه باسم "زي" ويوصف بأنه متواضع وذكي.

يذكر أن إقبال، ولد في مدينة مانشستر من أم عراقية وأب باكستاني، وكان تألق مع المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نجح المنتخب الأولمبي العراقي حينها في الوصول لنصف النهائي.