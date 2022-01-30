مشهد لا يحتمل من العراق..علق ابنه برجليه وجلده بلا رحمة

على مدى الساعات الماضية، انتشرت مشاهد صادمة بين العراقيين لأحد الآباء يعنف ولده.

فقد أظهر مقطع مصور طفلا معلقا من رجليه في سقف أحد البيوت في محافظة ذي قار جنوب العراق، يناجي ويصرخ بينما ينهال عليه والده بالضرب دون رحمة.

احد اهالي ذي قار يقوم بتعذيب ابنه الصغير لانه شارك في تظاهرة تطالب باقالة قائد شرطة المحافظة!!

لا علاقة لي بالسبب لكن ما امامي هو مجرم سادي مريض يستمتع بتعذيب طفل

ستبقى هذة الجرائم دون رادع طالما اننا لانملك قانون خاص يحد من الجرائم داخل الاسرة بحجة "التأديب" pic.twitter.com/vLX8cus9Uk — عـلي العُـبيدي (@AliAl3obaidi) January 29, 2022

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وفيما راح الولد يرجو أباه أن يتوقف، واصل الأخير تعذيبه، موجها ضربات سوطه إلى ظهره ورجليه دون اكتراث لعويل الصغير.

أما السبب، فيبدو مشاركة الصبي بتظاهرة في مدينة الناصرية ضد أحد الضباط الكبار، بحسب ما أفادت جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية.

إذ أشارت في بيان لها أمس إلى انتشار فيديو لأحد الأطفال وهو يحرق الإطارات أمام جسر النصر في مدينة الناصرية، وتوجيه الشتائم أو ما وصفته بـ "التجاوز اللفظي" بحق قائد شرطة ذي قار، سعد حربية. وأضافت أن هذا التصرف دفع والد الطفل إلى نشر فيديو يعنف فيه صغيره "بأسلوب لا يحتمل مستخدماً أشد أنواع العنف، لأجل إرضاء قائد الشرطة والاعتذار منه بهذا الأسلوب الوحشي".

إلى ذلك، طالبت الجمعية بتطبيق القانون بحق الأب المعنف.

يذكر أنه مؤخرا، بات العديد من الناشطين العراقيين يتعمدون نشر مثل تلك المشاهد من أجل المطالبة بمحاسبة معنفي الأطفال، أيا كانوا سواء من الأهل أو غيرهم.