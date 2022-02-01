يعيش على اللحم النيئ.. شاب ينقل لمتابعيه تجربته "المميتة"
تناول اللحوم النيئة لمدة تجاوزت 78 يوما حتى الآن
خاض ناشط على "إنستغرام" تجربة تحدٍ لمعرفة المدة التي يمكنه خلالها البقاء على قيد الحياة بأكل اللحم النيئ كل يوم.
ووفقا لصحيفة "ميترو" البريطانية، فقد قام رجل على "إنستغرام" لم يكشف عن اسمه الحقيقي لكنه سمى حسابه "Raw Meat Experiment" ويتابعه نحو 83 ألف شخص، بتناول اللحم النيئ لمدة تجاوزت 78 يوما حتى الآن، ليعرف كم بإمكانه الصمود على هذه الحالة.
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وأضافت الصحيفة أن الرجل تناول شرائح اللحم وصدور الدجاج والسمك، ولم يتعرض للتسمم حتى الآن.
كما تناول أيضا البيض النيئ و اللبن إلى جانب أكلاته غير المطهية.
وأكد الرجل أنه مستمر في هذا التحدي حتى لو كانت نهايته الوفاة متأثرا بالبكتيريا.
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