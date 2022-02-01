صورة لصلاح تغزو مواقع التواصل.. ودبلوماسي غربي: لهذا نسميه "الملك"
السفير الكندي في مصر: "لهذا نسمي محمد صلاح الملك المصري، رقي القيادة والرياضة، نموذج لنا جميعا"
هنأ السفير الكندي لدى القاهرة، لويس دوما، منتخب مصر لكرة القدم لتأهله لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بعد فوزه على المغرب بهدفين لهدف أول أمس الأحد، مرفقاً صورة غزت مواقع التواصل في مصر تظهر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يحتضن ويواسي أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، الذي كان يبكي على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة.
And that’s why we call @MoSalah the Egyptian King 🇪🇬👑: leadership and sportsmanship. A model for us all.— Louis Dumas (@Louis_Dumas9) January 31, 2022
Mabrouk ya Masr! 🇪🇬 📸🤩#AFCON2021 | #CAN2021 pic.twitter.com/Eogg3IG7sB
وقال السفير في تغريدة على "تويتر": "لهذا نسمي محمد صلاح الملك المصري، رقي القيادة والرياضة، نموذج لنا جميعا".
ثم هنأ المصريين بالقول بالأحرف الإنجليزية: "مبروك يا مصر".
وتألق صلاح في قيادة منتخب مصر لبلوغ نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، بعدما تغلب بنتيجة 2-1 على منافسه المغرب في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.
ونجح محمد صلاح في حصد لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفًا، وصنع الثاني لمحمود تريزيغيه ليساهم بنسبة 100% من أهداف منتخب مصر.
ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية نجح محمد صلاح في الحصول على أعلى تقييم في المباراة بثماني درجات.
ويلتقي منتخبا مصر والكاميرون بعد غد الخميس في نصف نهائي الدورة القارية.
وكتب صلاح على حسابه في "تويتر" أنه يتبقى "عقبتان"، في إشارة إلى مباراتين متبقيتين للمنتخب المصري للحصول على الكأس، مع رموز علم مصر وقلب أحمر.
2 more hurdles… 🇪🇬 ❤️ pic.twitter.com/gfnJdlDbGR— Mohamed Salah (@MoSalah) January 31, 2022
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