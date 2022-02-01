.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صورة لصلاح تغزو مواقع التواصل.. ودبلوماسي غربي: لهذا نسميه "الملك"

  • الخط
محمد صلاح وحكيمي في نهاية المباراة

صورة لصلاح تغزو مواقع التواصل.. ودبلوماسي غربي: لهذا نسميه "الملك"

السفير الكندي في مصر: "لهذا نسمي محمد صلاح الملك المصري، رقي القيادة والرياضة، نموذج لنا جميعا"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هنأ السفير الكندي لدى القاهرة، لويس دوما، منتخب مصر لكرة القدم لتأهله لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بعد فوزه على المغرب بهدفين لهدف أول أمس الأحد، مرفقاً صورة غزت مواقع التواصل في مصر تظهر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يحتضن ويواسي أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي، الذي كان يبكي على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة.

وقال السفير في تغريدة على "تويتر": "لهذا نسمي محمد صلاح الملك المصري، رقي القيادة والرياضة، نموذج لنا جميعا".

ثم هنأ المصريين بالقول بالأحرف الإنجليزية: "مبروك يا مصر".

وتألق صلاح في قيادة منتخب مصر لبلوغ نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، بعدما تغلب بنتيجة 2-1 على منافسه المغرب في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

ونجح محمد صلاح في حصد لقب أفضل لاعب في المباراة بعدما سجل هدفًا، وصنع الثاني لمحمود تريزيغيه ليساهم بنسبة 100% من أهداف منتخب مصر.

ووفقًا لموقع "سوفا سكور" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية نجح محمد صلاح في الحصول على أعلى تقييم في المباراة بثماني درجات.

ويلتقي منتخبا مصر والكاميرون بعد غد الخميس في نصف نهائي الدورة القارية.

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر" أنه يتبقى "عقبتان"، في إشارة إلى مباراتين متبقيتين للمنتخب المصري للحصول على الكأس، مع رموز علم مصر وقلب أحمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟ الكونغرس يقترب من فرض عقوبات على روسيا.. ما التفاصيل؟
اكتشف المزيد