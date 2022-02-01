لحظات مرعبة لطائرة "في مهب الريح".. والطيار يتجنب الكارثة

أظهرت مقاطع مصورة لحظة مرعبة لطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية، وهي تكافح للهبوط في مطار هيثرو خلال العاصفة كوري، حيث أصيب مراقبو الطائرة بالصدمة وأشادوا بالطيار بعد أن قالوا إن ذيل الطائرة ارتطم بالمدرج.

وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى 92 ميلاً في الساعة في حدوث أضرار مادية في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، حيث ضربت العاصفة كوري البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين، وانقطاع الكهرباء عن الآلاف، وأغلقت المدارس وتوقفت حركة القطارات.

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وكانت الطائرة قادمة إلى مطار لندن، عندما أظهرت اللقطات المروعة التي تم التقاطها بواسطة منصة البث المباشر Big Jet TV أنها بدأت تفقد توازنها بعد اقترابها في ظل الرياح القوية.

واضطر الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى وإعادة الاقتراب لمحاولة ثانية.

وقال شهود عيان إنه أمكن رؤية طلاء ذيل الطائرة وهو يتساقط أثناء ارتطامها بالأرض بعد محاولة الهبوط.

وفي الفيديو، الذي تمت مشاهدته أكثر من 40 ألف مرة عبر الإنترنت، يمكن رؤية الطائرة تتمايل في مهب الريح، وهي تقترب من مطار هيثرو. وتبدو أن الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر أثناء ارتطامها بالمدرج قبل أن تميل بشدة على جانبها الأيسر، بينما يكافح الطيار لمنعها من الانقلاب، يبدو أن ذيل الطائرة يلامس المدرج قبل أن تغادر الطائرة المدرج وتطير لمعاودة المحاولة مرة أخرى.