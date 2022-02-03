علاقة غرامية تطيح بأكبر مسؤول بأهم شبكة إعلامية

بعد 9 سنوات من العمل، خرج رئيس شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، جيف زوكر، فجأة من المجال بعد انفضاح أمر علاقته بزميلة له.

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ففي أعقاب تحقيق الشركة مع كريس كومو، الذي أقيل أواخر العام الماضي بعد مزاعم بالتحرش الجنسي، لم يكشف زوكر وهو المسؤول التنفيذي عن أفعاله هو، بل ذكر في بيان جديد أصدره بعد الاستقالة، أنه كان يتمنى أن تنتهي فترة ولايته بشكل مختلف.

وتابع أنها كانت جولة رائعة، أحبّ كل دقيقة فيها.

ليبقى السؤال هُنا عن المرأة التي أطاحت بأهم مسؤول بواحدة من أهم شبكات الإعلام العالمية بعد علاقة "سرية مكشوفة".

من هي المرأة؟

أليسون غولست، تبلغ من العمر 49 عاماً، مسؤولة قسم العلاقات العامة في شبكة CNN الإعلامية منذ فترة طويلة، أمضت حياتها المهنية في العمل بالتلفزيون.

بدأت عملها في مكتب اتصالات الشركة التابع للشبكة في عام 1996، وفي العام التالي عيّنت كبيرة قسم الإعلانات.

وبينما كان زوكر منتجاً تنفيذياً، عمل الاثنان جنبا إلى جنب، وبعد ترقيته، استمرت بعملها مترقية حتى استلم قسم العلاقات العامة.

"سرّ مكشوف"

ثم صعدت لتصبح نائب الرئيس التنفيذي لقسم الاتصالات في الشركة، ثم غادرت في نفس الوقت الذي غادر فيه زوكر لفترة وجيزة في عام 2012، وبعد 4 أشهر فقط، عيّن زوكر غولست نائبة الرئيس الأول للاتصالات في الشبكة بعد شهر من تسلّمه منصبه الجديد.

واستمر الاثنان بالعمل معاً طوال حياتهما المهنية ولسنوات طويلة، حتى اشتبه المقربون منهما وموظفو الشبكة بأن صداقتهما كانت أكثر بكثير مما سمحا به، وأكد بعضهم أن علاقتهما كانت "سراً مكشوفاً".

وقبل علاقتها بزوكر كانت غولست متزوجة من ويليام هولت، إلا أن الأخير تقدم بطلب للطلاق في عام 2015 وتم تسوية القضية في عام 2017.

فيما يتشارك الاثنان طفلين معا.

يشار إلى أنه تم تعيين جيف زوكر رئيسا لشركة "وارنرميديا نيوز آند سبورتس" في مارس/ آذار 2019، كما شغل منصب رئيس "سي إن إن وورلد وايد"، منذ عام 2013.

كما يشرف زوكر على جميع برامج "وارنرميديا" ذات البث الحي، بما في ذلك جميع أقسام "سي إن إن وورلد وايد"، و"تيرنر سبورتس".

ويشمل ذلك في "سي إن إن" شبكة التلفزيون الأميركية، و"سي إن إن إنترناشونال"، وقناة "إتش إل إن"، ومنصات "سي إن إن" الرقمية، معها حقيبته الرياضية "تيرنر سبورتس" و"بليتشر ريبورت".