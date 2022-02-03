فيديو حزين.. 43 ناقة جثثاً هامدة في الكويت
مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الفيديو وسط تحذيرات من الأعلاف
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، أظهر نفوق عدد كبير من الإبل في الكويت.
نفوق 43 رأساً من #الإبل في#الكويت بسبب نباتات سامة— تدري (@tadriuknow2) February 2, 2022
أظهر مقطع #فيديو نفوق 43 رأساً من الإبل في منطقة برية شمال الكويت.
وأوضح مواطن مصور #الفيديو أن سبب نفوق الإبل أكلها نباتات سامة أدت إلى نفوقها، داعياً أصحاب الإبل للتأكد من مصدر الأعلاف التي تُقدم للإبل وعدم التهاون بذلك#تدري pic.twitter.com/mKPr5H52hu
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وظهرت الإبل ملقاة على الأرض جثثا هامدة، وعددها وفق المعلومات 43 ناقة.
وأوضح متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب الحادثة الأليمة هو تناولها نباتات، وسط تحذيرات من ضرورة التأكد من مصدر الأعلاف التي تقدم لها وعدم التهاون في هذا الأمر.
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