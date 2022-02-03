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فيديو حزين.. 43 ناقة جثثاً هامدة في الكويت

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إبل

فيديو حزين.. 43 ناقة جثثاً هامدة في الكويت

مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الفيديو وسط تحذيرات من الأعلاف

دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، أظهر نفوق عدد كبير من الإبل في الكويت.

وظهرت الإبل ملقاة على الأرض جثثا هامدة، وعددها وفق المعلومات 43 ناقة.

وأوضح متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب الحادثة الأليمة هو تناولها نباتات، وسط تحذيرات من ضرورة التأكد من مصدر الأعلاف التي تقدم لها وعدم التهاون في هذا الأمر.

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