لن تصدق حتى ترى.. مسن سوري: "بتمنى صاروخ يقتلني لأخلص"

"صرت أتمنى الموت.. والله كل يوم بالليل وأنا نايم بقول يارب يجي شي صاروخ فوقي يقتلني ويخلصني من هالعيشة"، بهذه الكلمات، وبدموع ملأت عيناه وحرقة فاض بها قلبه، ظهر مسن سوري بمقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يشكو ما آلت إليه أوضاعه.

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فتداعيات قرار النظام السوري برفع الدعم عن أغلب فئات المجتمع ما زالت مستمرة، وسط غضب عارم في الأوساط لا ينذر بالخير أبداً.

"صرت أحلم بالخبزة"

المسن الذي ظهر في الفيديو صارخاً باكياً، شرح أن ربطة كاملة من الخبز أصبحت حلماً، وأكد أنه بات يلف الشوارع يومياً يبحث عن بقايا أشياء تصلح للحرق من أجل التدفئة وإعداد الطعام.

وأشار إلى أنه قام بإحراق بقايا قماش كي يعد وجبة ليلة أمس.

بكى بحرقة أمام عيني صغيره، يشكو واقعاً يعاني منه ملايين البشر في بلد تنعم بخيرات لا تعد ولا تحصى، ثم إن هناك من ينامون جياعاً في كل ليلة.

وشرح أن آباء يضربون أبناءهم لو عبروا فقط عن جوعهم، في وقت وصل فيه سعر كيلو غرام واحد من الشاي 50 ألف ليرة سورية.

ولعل هذا الفيديو نقل حال ملايين الناس في سوريا، خصوصا بعد قرار الحكومة الأخير الذي فجر غضبا واسعا في البلاد وسط تداعيات للتظاهر وإسقاط الحكومة.

90 % في فقر مدقع

يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت عن أن 90% من الناس في سوريا يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى 7.78 مليون لا يملكون أطباء أو مرافق طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً.

وتعاني البلاد منذ سنوات من عدة أزمات شملت الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.