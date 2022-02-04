مأساة الطفل ريان تتصدر مواقع التواصل.. ووالدته تستغيث

تصدر وسم #أنقذوا_ريان و #قلوبنا_مع_ريان مواقع التواصل الاجتماعي من المحيط إلى الخليج، مع دخول عملية إنقاذ الطفل ريان أخطر مرحلة.

وسم #أنقذوا_ريان يتصدر مواقع التواصل.. ووالدته تدعو الله وتناشد السلطات بالإسراع في إنقاذ ابنها#العربية pic.twitter.com/SvsTsCNTHA — العربية (@AlArabiya) February 3, 2022

وناشدت والدته السلطات المغربية بسرعة إنقاذ فلذة كبدها البالغ 5 سنوات وسقط في بئر عمقها 60 مترا وعلق عند 32 مترا. وقالت "أدعو الله أن يطلعوه حي"

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في الأثناء، أفاد مراسل العربية، اليوم الخميس، بأن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل المغربي ريان اقتربت من مرحلة خطيرة، حيث يتخوف خبراء جيولوجيا، من حدوث انهيار جراء عمليات الحفر لإنقاذ الطفل الذي يبلغ 5 سنوات.

كما وصلت تعزيزات من الدرك الملكي المغربي إلى موقع البئر العالق به الطفل. وفق مراسلنا.

لكن في سياق مطمئن، تمكنت فرق الإنقاذ في المغرب من إنزال الطعام والشراب داخل البئر بعدما علق بداخله الطفل ريان في قرية "تَامُورْتْ.

مخاوف من مأساة

وأكدت مصادر العربية/الحدث اليوم الخميس، أن محاولات إنقاذه ما زالت مستمرة لأكثر من 50 ساعة.

من جانبها، عبّرت الحكومة المغربية عن قلقها من حدوث مأساة جراء إمكانية انهيار التربة.

ودعت المواطنين إلى عدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذه، مشيرة إلى أن طبيعة التربة تعقد عملية الإنقاذ.

مروحية تنتظر إنقاذه

يذكر أن طائرة مروحية طبية تتواجد في قرية "تَامُورْتْ"، مكان وجود الطفل، من أجل نقله إلى المستشفى حال إنقاذه، ومعها سيارة إسعاف طبية مجهزة بجميع تجهيزات الإنعاش، وفريق صحي يضم طبيباً مختصاً للإنعاش والتخدير وممرضين.

يشار إلى أن ابن الخمس سنوات كان سقط في بئر عميقة بمنطقة جماعة تمروت بإقليم شفشاون شمال البلاد.