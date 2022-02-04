في حافلة المنتخب.. شاهد محمد صلاح يغني بتأهل مصر

بعد تأهل منتخب بلاده إلى نهائي أمم أفريقيا عقب الانتصار على الكاميرون، أمس الخميس، احتفل النجم المصري وقائد المنتخب محمد صلاح وزملاؤه على أنغام الموسيقى خلال التواجد في حافلة المنتخب.

فقد احتفل اللاعبون وعلى رأسهم صلاح، بشكل صاخب وهم في طريقهم إلى فندق الإقامة بعد انتهاء المباراة، وفق مقطع مصور نشره صلاح على إنستغرام وتداوله ناشطون على مواقع التواصل.

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وتأهل منتخب مصر إلى الدور النهائي للبطولة بعد الفوز على نظيره الكاميرون البلد المضيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية.

إلى نهائي أمم إفريقيا

إلى ذلك، من المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا.

يشار إلى أن المباراة النهائية ستعقد يوم الأحد 6 فبراير، وتقام على ملعب "أوليمبي"، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وهي العاشرة لمنتخب مصر في تاريخه، والثانية على التوالي للسنغال والثالثة في تاريخهم، حيث لم يسبق لهم من قبل الفوز باللقب.