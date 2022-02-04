نجوم كرة يتضامنون مع ريان.. ومحرز يكتب "ابقى قوياً"

مع انشغال العالم العربي بقصة الطفل المغربي، ريان أورام العالق منذ يوم الثلاثاء في بئر سحيقة شمال البلاد، شن العديد من نجوم الكرة حملة تضامن مع ابن الـ 5 سنوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعي إلى نجاة الصغير.
فقد أعرب كل من نجم المنتخب الجزائري رياض محرز عن أمله بإنقاذ الصغير، ونشر على حسابه على إنستغرام صورة ريان، كاتبا "ابقى قويا".
حكيمي وديلور أيضا
إلى ذلك، أعرب المهاجم الدولي الجزائري السابق، أندي ديلور، على تويتر عن تعاطفه ومساندته لرجال الإنقاذ ولعائلة الطفل المغربي.
كذلك، شارك في حملة التضامن تلك كل من نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي، فضلا عن مدرب المنتخب المغربي السابق حفيظ الدراجي ، بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي هيرفي رينار.
يذكر أن الطفل كان فقد عصر الثلاثاء الماضي، بعدما خرج للعب بجوار المنزل، فيما أوضح والده أنه اعتاد على اللعب في تلك المنطقة، مؤكدا أن البئر كانت مغطاة.
كما أعرب في مقابلة مع العربية عن أمله بإخراج ابنه حيا يرزق، شاكرا المغرب بأكمله لوقوفه إلى جانبه في تلك المحنة.
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