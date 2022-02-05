أشعلت سيجارة على مدرج مباراة فاشتهرت.. نائبة مصرية تعلق

بعدما غدت حديث وسائل التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورتها تدخن في استاد القاهرة الدولي حين كانت تحضر مباراة منتخب مصر الأولمبي مع غانا في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، قبل أيام، خرجت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادلي عن صمتها.

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وأكدت في منشور لها عبر حسابها الرسمي في فيسبوك، أنها فعلا صاحبة الصورة، مؤكدة أنها استلمت رسائل كثيرة جداً واستفسارات عن الأمر.

"أنا حرة في عالم حر"

وأوضحت أن تدخن منذ زمن بعيد، وتعلم أنها عادة سيئة إلا أنها لا تجد مشكلة في الأمر ولا نية لها بالإقلاع عنه، مؤكدة أن انتشار صورتها بهذه الوضعية لا يشكل الأمر لها أي نوع من المضايقة.

ثم أضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه، قائلة "أنا حرة في عالم حر".

إلى أن طالبت متداولي قصتها وصورتها بالتوقف عما أسمته "كلاماً أبلهاً" وأن يركزا طاقاتهم بتشجيع منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، كي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه.

يذكر أن صورة النائبة كانت انتشرت على نطاق واسع، رافقها تعليقات ساخرة ومضحكة، حينما كانت تشعل سيجارة على مدرجات الملعب أثناء المباراة في تلك الليلة.