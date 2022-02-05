غضب في لبنان.. مجمع تجاري شهير يطرد موظفة بسبب حجابها!

عصفت باللبنانيين على مدى الأيام الماضية موجة من الغضب، بعد طرد إحدى الموظفات من العاملات في مجمع تجاري شهير بالأشرفية شرق العاصمة بيروت بسبب حجابها!

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالقصة، حيث اعتبر الناشطون القرار عنصرياً ومجحفاً، وتوالت التعليقات بينها "يا عيب الشوم لوين وصلوا" و"الـABC بيستقبل زبونة محجبة بس بيشحط موظفة محجبة!!" وغيرها. وأطلقوا حملة بهاشتاغ #قاطع_ABC ، في إشارة إلى مجمع ABC.

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رد الـABC

إلى ذلك أكدت مديرة التسويق في ABC ريتا سلمون لـ"النهار": "نحترم كل المذاهب والطوائف، ولا نميز بين أحد، وتاريخنا يشهد على ذلك. إلا أن البعض لجأ إلى حملة مغايرة للواقع لأسباب نجهلها، دون معرفة حقيقة الأمر، مع العلم أن شروط الاتفاق واضحة وهي تشمل عدم إظهار أي رمز ديني إلى العلن، وذلك إيماناً منا بالمساواة والعدل".

وشددت سلمون على أن "الإدارة لم تتقصد الموظفة لشخصها أو انتمائها الديني، بل هذا من شروط العقد التي وافق عليها الكافيه الذي تعمل فيه في وقت سابق، وليست جديدة عليه".

الكافيه يوضح

في المقابل كشفت المسؤولة في كافيه "Full House"، عنود شحادة، لـ"النهار" حقيقة ما حدث.

وقالت شحادة إن "الموظفة تعمل مع الشركة منذ أكثر من سنتين، وتتميز بكفاءتها والتزامها التام بالعمل، ولم يصدر منها أي تصرّف شائن يستدعي اتحاذ خطوة مماثلة من إدارة الـABC، إنما الذي حصل، بررته إدارة المجمع بقواعدها المتبعة منذ سنوات، والتي تشمل عدم توظيف محجبات، من دون تحديد الأسباب، مما دفعنا إلى الإقفال بشكل دائم".

كما أكدت أن "الموظفة لا علاقة لها بما حدث، ولا تزال تعمل مع الشركة التي تحترم خياراتها والتزامها الديني في بلد تتعدد طوائفه ومذاهبه"، لافتة إلى أن "ما حصل معيب بحق المؤسسة التجارية العريقة. ومع ذلك لن نذهب إلى القضاء، لأن هدفنا ليس إلحاق السوء بأي أحد، لكننا لم نخفِ الأمر، ووضحناه منعاً للالتباس".