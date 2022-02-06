بوجه منتفخ.. ياسمين عبدالعزيز تصدم متابعيها على إنستغرام
تساءل البعض: هل أجرت الفنانة عملية تجميل أم أنها دعابة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي؟
أثار الظهور الأخير للنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز على حسابها الرسمي في إنستغرام حالة من الجدل.
ونشرت الفنانة مقطع فيديو ظهرت فيه ملامحها مختلفة للغاية وكأنها خضعت للتجميل لزيادة حجم الخدين والشفتين، ما جعل الجمهور حائرا حول ما حدث للفنانة.
وتساءل البعض: هل أجرت النجمة عبدالعزيز عملية تجميل أم أنها دعابة خاصة بموقع التواصل الاجتماعي؟
وتبين أن الفنانة استخدمت على موقع إنستغرام أحد الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل، حيث تبدو الملامح العادية أكثر ضخامة.
وتباينت ردود فعل الجمهور على مقطع الفيديو، ووقع بعضهم في الفخ وعاتب الفنانة على التخلي عن جمالها الطبيعي مفترضين أنها أجرت عملية تجميل.
وياسمين عبد العزيز دائما ما تحب أن تداعب جمهورها مستعينة بفلاتر من تطبيق سناب شات الشهير أو من موقع إنستغرام.
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