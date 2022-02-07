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أخيراً.. الكشف عما تحمله زجاجة مياه حارس "الفراعنة" أبو جبل

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زجاجة أبو جبل المثيرة للجدل

أخيراً.. الكشف عما تحمله زجاجة مياه حارس "الفراعنة" أبو جبل

تداول فيديو يظهر الزجاجة التي حملت اسم "أبو جبل" عقب نهاية المباراة الختامية للبطولة

العربية.نت

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نشرت وسائل إعلام إفريقية تفاصيل عن زجاجة الماء التي اعتمد عليها حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل، في ركلات الترجيح بنهائي كأس أمم إفريقيا مساء الأحد.

حارس المنتخب المصري أبو جبل وإلى جانبه مدرب حراس المرمى عصام الحضري وفي الخلف محمد صلاح
حارس المنتخب المصري أبو جبل وإلى جانبه مدرب حراس المرمى عصام الحضري وفي الخلف محمد صلاح

وتم تداول فيديو يظهر الزجاجة التي حملت اسم "أبو جبل" عقب نهاية المباراة الختامية للبطولة.

وأوضح مقطع الفيديو أن الزجاجة يتواجد عليها اسم كل لاعب في المنتخب السنغالي، مصحوبة بالأماكن التي سددت فيها ركلات الترجيح سابقا.

وصنع حارس منتخب مصر محمد أبو جبل الحدث في مباراة نصف النهائي مع الكاميرون، والتي حسمها "الفراعنة" لصالحهم في دور نصف النهائي.

واعتمد أبو جبل على زجاجة المياه التي كتب عليها عددا من الأشياء قبل التصدي لضربات الترجيح، وأفلح خلال البطولة في التصدي لعدد كبير من ضربات الجزاء.

وقد أثار حارس مرمى نادي الزمالك موجة من التعليقات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تناقلوا عددا من الصور والفيديوهات للحارس المتألق في نصف النهائي.

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وعقب المباراة، أعرب محمد أبو جبل عن حزنه بعد خسارة لقب أمم إفريقيا رغم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسنغال بنهائي إفريقيا، وقال: "الجائزة بالنسبة لي ليست لها قيمة لأنها جاءت بعد خسارة لقب أمم إفريقيا، وحاولنا قدر الإمكان ولكن الظروف لم تساعدنا".

وحصل أبو جبل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي خسر المنتخب المصري فيها لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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