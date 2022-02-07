بعد خسارة موجعة لـ"الفراعنة".. رسالة خاصة لصلاح من ليفربول

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم لنجمه المصري محمد صلاح، بعد خسارته مع منتخب بلاده في نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، أمام السنغال، ليل الأحد بركلات الترجيح.

ونشر الحساب العربي الرسمي لليفربول على موقع "تويتر" صورة لنجم "الفراعنة" محمد صلاح مرفقة بتعليق جاء فيه: "يجب أن تفخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطولة يا @MoSalah".

مادة اعلانية

يجب أن تفخر بالأداء الرائع الذي قدمته طوال هذه البطولة يا @MoSalah 👊❤️ pic.twitter.com/UqTuBNPKMU — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 6, 2022

وخسر منتخب "الفراعنة" أمام نظيره السنغالي 2-4، بركلات الترجيح، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وسجل نجم ليفربول ساديو ماني، الذي كان أهدر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، ركلة الترجيح الحاسمة بعد إهدار محمد عبدالمنعم ومهند لاشين ركلتي ترجيح لمصر.

ولأول مرة في تاريخ كأس الأمم يلجأ فريق إلى الوقت الإضافي في أربع مباريات متتالية حيث لعبت مصر 120 دقيقة في ثلاث مباريات سابقة أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون.

وخرجت السنغال منتصرة في أول مواجهة مصيرية من ثلاث ضد مصر حيث ستلتقيان في مباراتي ذهاب وإياب في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم في مارس المقبل.

وإلى جانب فوزه بكأس البطولة، حصل المنتخب السنغالي لكرة القدم على 5 ملايين دولار هي قيمة الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الأمم الإفريقية الثالثة والثلاثين، بزيادة 500 ألف دولار على ما حصل عليه بطل النسخة الماضية، كما يحصل الفائز بلقب الوصيف على 2.5 مليون دولار.

وحصل كل فريق من المنتخبات التي بلغت المربع الذهبي على 2.2 مليون دولار بزيادة 200 ألف دولار على ما حصل عليه نظيره في النسخة الماضية التي استضافتها مصر عام 2019.