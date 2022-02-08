إنجاز أسطوري يطيح بوزير.. ظهر ضاحكاً يستهزئ بالحكومة

غدا وزير الزراعة اليوناني سبيليوس ليفانوس، خلال الساعات الماضية حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أقاله رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس من منصبه.

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فقد أتت الإقالة إثر انتشار فيديو لليفانوس يستهزئ فيه من جهود الحكومة التي أعلنت عنها مؤخراً للتعويض عن أضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.

إنجاز أسطوري

وظهر الوزير المقال يضحك تعبيرا عن تأييده لمسؤول محلي في الحزب كان يوضح كيف يمكن أن تساعد أموال التعويضات عن الكوارث الطبيعية في الفوز بالانتخابات، وذلك خلال اجتماع حضره الوزير الأسبوع الماضي في اسبرطة جنوبي البلاد.

فيما سمع بالاجتماع رئيس البلدية يقول إن الحزب كان بإمكانه الفوز في انتخابات 2007 رغم الصعاب من خلال تقديم أكياس من المال لتعويض الأشخاص المتضررين من حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب اليونان قبل أسابيع ما أدى لمقتل عشرات الأشخاص، ليظهر ليفانوس في المقطع ضاحكاً يقول: "سيكون من الصعب مضاهاة هذا الإنجاز الأسطوري".

إلى ذلك، أعلن البيان الحكومي أن ميتسوتاكيس تحدث إلى ليفانوس ليطلب تفسيرا لرد فعله على "الإشارة غير المقبولة"، فأقر الأخير بأنه كان ينبغي أن يتصرف بشكل مختلف، وعرض تقديم استقالته التي تم قبولها فعلاً.