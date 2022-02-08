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"شاغل بال المصريين" مشغول.. هل انفصل أبو جبل عن زوجته؟

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محمد أبو جبل

"شاغل بال المصريين" مشغول.. هل انفصل أبو جبل عن زوجته؟

حارس المنتخب المصري أضحى حديث الناس بعد أدائه الرهيب

دبي - العربية.نت

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باتت أي تفاصيل أو خبر عن حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، تشغل المصريين خلال الأيام الماضية، لاسيما بعدما أذهلهم بأدائه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

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ولعل الجديد ما أثير من جدل خلال الساعات الماضية حول زوجة محبوب المصريين، الأميرة سمارة يحيى، عقب منشور على حسابها في "إنستغرام"، قالت فيه "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

وعلى الرغم من أن كلمات يحيى بسيطة ولا تحمل أي مضمون واضح وصريح، إلا أن رواد التواصل اعتبروها رسالة لزوجها أبو جبل، خصوصاً أن أنباء سابقة كانت أشارت إلى انفصالهما.

ألغيا متابعة بعضهما بعضاً

إلا أن مصادر مقربة من اللاعب وعائلته أكدت أن كل ما انتشر ما هو إلا محض شائعات فقط، وأن أبو جبل وزوجته على ما يرام، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن ما زاد الشكوك خلال الآونة الأخيرة، إلغاء حارس الزمالك متابعة حساب زوجته على إنستغرام وحذف صورهما، كما أقدمت الأخيرة على الأمر عينه.

وتعرضت زوجة اللاعب لضغط شديد بعد أداء أبو جبل في المباراة الأخيرة بسؤالها عن رأيها فيه، ما دفعها لإغلاق حسابها على إنستغرام، لتعود مجدداً بعدها.

رغم كل ما سبق، يعيش أبو جبل أفضل أيامه، بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي خسر المنتخب المصري فيها لقب كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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