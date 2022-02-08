بصور من المالديف.. زوجة رياض محرز تكشف خبراً ساراً
"حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي"
ببضع صور نشرتها عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، زوجة اللاعب الجزائري رياض محرز، عبر حسابها في انستغرام، زفت لمحبيها خبرا سارا مفاده أن الثنائي بات ينتظران مولودا جديدا.
فقد استعرضت تايلور البالغة من العمر 23 عاماً، حملها بملابس السباحة على أحد شواطئ المالديف، وظهرت في الصورة وهي تحمل في يدها صورة "الإيكو" التي تثبت حملها وإلى جانبها محرز.
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كما علّقت تايلور على المنشور أنها سعيدة بالخبر، وقالت: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي".
إلى ذلك، حظيت الصورة بتفاعل واسع من قبل متابعيها ومحبي زوجها.
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