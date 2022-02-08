سفينة مقلوبة في عرض البحر حيّرت التواصل.. هذه حقيقتها
بدأ انتشارها في أواخر ديسمبر 2022 حاصدة آلاف التفاعلات
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بصورة قيل إنها لسفينة شحن غرقت في الآونة الأخيرة قبالة سواحل إسبانيا، عندما كانت متجهة إلى ليبيا، وسط تخبّط فيما إذا كانت تلك الصورة صحيحة أم لا.
إلى أن ثبت أنها خطأ تماماً، حيث كشفت فرانس برس أن السفينة الظاهرة في الصورة المتداولة هي "مودرن إكسبرس"، وهي السفينة التي انقلبت أوائل 2016 قبالة السواحل الأطلسية لفرنسا، ثم سُحبت بنجاح.
وتظهر السفينة في الصورة التي بدأ انتشارها في أواخر ديسمبر 2022 حاصدة آلاف التفاعلات، منقلبة وفوقها مروحية وعلق عليها أنها غرقت قبالة سواحل إسبانيا عندما كانت في طريقها إلى ليبيا.
محاولات لأيام
يشار إلى أن سفينة مودرن إكسبرس المحملة بالأخشاب والمعدات الصناعيّة كانت متوجّهة إلى فرنسا عند انقلابها، وقد نجحت فرق الإنقاذ بسحبها آنذاك بعد محاولات دامت أياماً.
وقد نشرت وكالة فرانس برس هذه الصورة في 30 يناير/كانون الثاني 2016 بعد أن وزّعتها البحرية الفرنسية.
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