شاهد واحكم.. فيديو يحبس الأنفاس لسيارة علقت بين سفحي جبل
عطل في المكابح أثناء القيادة كاد يودي بحياة سائق في عُمان
نجا سائق في عُمان من موت محتم بعدما علقت مركبته بين منحدر جبلي في منطقة الجبل الأبيض بولاية دماء والطائين.
العناية الإلهية تنقذ عمانياً من حادث خطير والوقوع من منحدر جبلي بعد أن علقت مركبته بطريقة غريبة بمنطقة الجبل الأبيض في #سلطنة_عمان pic.twitter.com/QYobnMPtG3— Sawt Asharq | صوت الشرق (@SawtAsharq) February 8, 2022
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، المركبة وقد توقفت بين سفحي الجبل، في مشهد مرعب لا يظن مشاهده أن من كان فيها قد خرج سالماً.
عطل بالمكابح
وكشفت التفاصيل أن سائق المركبة تعرض لعطل في المكابح أثناء القيادة، ما تسبب في الحادث الذي كاد يودي بحياته.
إلا أنه لخطورة الموقف، قرر أن يصطدم بالجبل الموازي لحماية نفسه وتقليل حدة الأضرار بشكل عام.
يذكر أن الفيديو قد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية، فيما أشاد كثيرون بتصرّف السائق الحكيم.
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