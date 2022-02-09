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بعد 6 سنوات من العمى.. شاهد ردة فعل طفلة سورية تبصر

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الطفلة في الفيديو

بعد 6 سنوات من العمى.. شاهد ردة فعل طفلة سورية تبصر

تعليقات أشادت بنجاح العملية وكفاءة الأطباء المشرفين

دبي - العربية.نت

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لأول مرة منذ ولادتها قبل 6 سنوات، أبصرت طفلة سورية النور وفتحت عينيها على الكون بجهود أطباء كويتيين، ضمن برنامج طبي لمساعدة الأسر السورية اللاجئة في الأردن.

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فقد ولدت الطفلة السورية اللاجئة "سيرينا" مصابة بمرض الماء الأبيض في العين، ما لم يسمح لها بالإبصار طيلة تلك الفترة، كما لم يكن لدى ذويها القدرة على تحمل تكاليف علاجها، وفقاً لما أفاد به الهلال الأحمر الكويتي.

وبعد العملية، نشرت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو للطفلة من المستشفى، وأرفقتها بتعليق: "سرينا إلى النور، لأول مرة في حياتها ترى الأشياء كما نراها بعد عملية إزالة الماء الأبيض من العين الذي كان معها منذ ولادتها".

كما لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات أشادت بنجاح العملية وكفاءة الأطباء المشرفين.

يذكر أن الجمعية كانت أطلقت برنامجا طبيا لإجراء أكثر من 90 عملية جراحية دقيقة وبسيطة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فريق من الاستشاريين الكويتيين في تخصصات مختلفة بالتعاون مع المستشفى التخصصي الأردني وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الأردني.

كما زار وفد منها الأردن مدشناً حملة إغاثية تستهدف توزيع كسوة الشتاء ومساعدات لـ1200 أسرة سورية لاجئة بدعم من شركائها المتبرعين.

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