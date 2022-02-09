إليك.. تفاصيل سرّ أدركه محمد صلاح وحذّر منه أبو جبل

في تصريحات إعلامية، كشف محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، كواليس ما دار بينه وبين محمد صلاح قبيل تسديد لاعب السنغال، ساديو ماني، ركلة الجزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي جرت الأحد الماضي.

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فقد أثار تمتمات بين اللاعبين فضول الناس بعد المباراة، وهو ما دفع أبو جبل للكشف عن أنه تصدى لضربة جزاء من ماني، بعدما جاء إليه محمد صلاح قائد منتخب مصر، قبيل التسديد مؤكداً أن خصمه سيسدد في الزاوية اليمنى.

وأضاف أبو جبل في تصريح لـMBC، أن صلاح قال له بالحرف الواحد: "سيأتي ماني الآن لأنني أتحدث إليك وسيحاول استفزازك، وهو ما حدث بالفعل، فقال لي ماني إنني سأسدد في الزاوية اليسرى، وصلاح قال لماني سنرى يا صديقي سدد في الزاوية اليسرى وسيعاقبك".

هذا سبب الهزيمة

يشار إلى أن المنتخب المصري كان خسر لقب كأس الأمم الإفريقية في المباراة النهائية أمام السنغال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وذلك عقب التعادل السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، ضمن المباراة التي جرت على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأكد محمد أبو جبل صاحب الـ32 عاما، أن المنتخب السنغالي تفوق بضربات الترجيح، لأنهم درسوا مسددي الضربات من جانب مصر بتركيز شديد، وفق قوله.

إلى ذلك غدا أبو جبل حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد أدائه الذي نال إشادة من الجمهور الرياضي عامة.