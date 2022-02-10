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هذا بيت ميلانيا ترمب الجديد على مواقع التواصل

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WASHINGTON, DC - OCTOBER 09: U.S. first lady Melania Trump meets with teen age children to discuss the dangers of youth vaping at the White House October 09, 2019 in Washington, DC. During the listening session, the first lady asked the teens about how they started and quit using e-cigarettes and about the ease of being able to buy vaping products. Chip Somodevilla/Getty Images/AFP (Photo by CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
السيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترمب
ترمب

هذا بيت ميلانيا ترمب الجديد على مواقع التواصل

موقع بارلر رائج بين المستخدمين الأميركيين المحافظين، كما كان قد قاد إطلاق مشروع السيدة الأميركية الأولى السابقة لأعمال الـ"إن. إف. تي" في ديسمبر الماضي

العربية.نت

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قالت شركة بارلر أمس الأربعاء إن سيدة أميركا الأولى السابقة ميلانيا ترمب ستستخدم منصة بارلر للتواصل وستجعل منها "بيتها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبارلر من خدمات التواصل الاجتماعي الرائجة بين المستخدمين الأميركيين المحافظين. وكانت هذه الشركة قد قادت أيضاً إطلاق مشروع ميلانيا ترمب لأعمال الـ"إن. إف. تي" (الرموز غير القابلة للاستبدال) في ديسمبر الماضي.

موقع بارلر
موقع بارلر

وتوقف موقع بارلر لأسابيع في بداية العام الماضي بعد إيقافه من قبل مزودي الخدمة بسبب إخفاقه في مراقبة المحتوى العنيف، والذي أدى إلى الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 من جانب بعض المؤيدين للرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترمب.

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ويتطلع ترمب، الذي تم حظره من تويتر وفيسبوك بعد الواقعة، إلى إطلاق تطبيق تواصل اجتماعي خاص به يدعى "تروث سوشال"، والذي قال عنه إنه سيقف في وجه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتم إطلاق تطبيق بارلر في 2018 باعتباره موقع تواصل اجتماعي لمن يبحثون عن بدائل للمنصات الرئيسية مثل تويتر. ولديه أكثر من 16 مليون مستخدم.

تطبيق بارلر
تطبيق بارلر
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