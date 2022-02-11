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شاحنة محملة بالغاز تشتعل على طريق مزدحم.. وانفجار يحولها لخردة

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لبنان

شاحنة محملة بالغاز تشتعل على طريق مزدحم.. وانفجار يحولها لخردة

الشاحنة كانت تسير على طريق دولي في لبنان مزدحم بالسيارات وقريب من المناطق السكنية

دبي - العربية.نت

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يحبس الأنفاس لشاحنة على إحدى طرقات لبنان وسط السيارات تشتعل فيها النيران ويصل اللهب صعودا لأمتار عدة، ليدوي بعدها انفجار هائل.

وفي التفاصيل، أن شاحنة محملة بالغاز اشتعلت فيها النيران لسبب لم يعرف في منطقة الزوق في جونية شمال العاصمة بيروت، ما استدعى تدخل القوى الأمنية لمنع سقوط مجزرة، خصوصاً وأن الشاحنة تسير على طريق دولي مزدحم بالسيارات وقريب أيضا من المناطق السكنية.

وعملت العناصر الأمنية على وقف السير بالاتجاهين، في الوقت الذي تمكن فيه سائق الشاحنة من الهرب. وتم إبعاد المواطنين والمركبات تخوفا من انفجارها وهو ما حصل بالفعل لاحقا حيث دوى انفجار قوي هز المباني المحيطة، وتحولت الشاحنة إلى خردة.

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