فرحة لا تصدق.. شاهد أطفالاً يحتفلون بإلغاء الكمامة

أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، فرحة لا تصدق لأطفال مدرسة أميركية، وذلك بعد الإعلان عن عدم ارتداء الكمامات مرة أخرى.

وتلقى الصغار في إحدى مدارس مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا، الخبر من إحدى المعلمات أثناء وجودهم في الفصل الدراسي، إذ قالت لهم: "بداية من هذا الصباح، لن نرتدي الكمامات مرة أخرى".

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كما بدا الأطفال سعداء للغاية بعد سماع الخبر، إذ بدأوا بالرقص والهتاف بصوت عال وخلع الكمامات التي يرتدونها.

هذا وحقق المقطع أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب أكثر من 89 ألف مغرد.

Stop what you’re doing and watch this.



Kids at a Las Vegas elementary school burst out into cheers after learning they no longer have to wear a mask to school pic.twitter.com/xIuHgFtmHo — Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) February 11, 2022

وعبر مغردون عن سعادتهم بتلك الفرحة البالغة لهؤلاء الأطفال في المدارس، مشيرين إلى أنه يتوجب منع الكمامات في هذه السن الصغيرة. بينما عبر آخرون عن خطورة مثل هذه القرارات.

وتأتي هذه الخطوة، فيما بدأ البيت الأبيض في إعداد استراتيجية وخطة لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالرغم من ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

إلغاء إلزامية الكمامة

وبعد شهور من اتباع إرشادات وكالات الصحة العامة، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين هذا الأسبوع عن خطط لرفع إلزامية الكمامات في المدارس وأماكن أخرى.

وذكرت 6 ولايات وهي: كاليفورنيا وديلاوير وإلينوي ونيويورك وأوريغون ورود آيلاند، أنها ستتخلى عن إلزامية الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة في الأماكن العامة.

وفيما يتعلق الأمر بالمدارس، ستتوقف ماساتشوستس ورود آيلاند ونيوغيرسي وديلاوير وكونيكتيكت وأوريغون عن فرض طلب الكمامات في الأسابيع القليلة المقبلة، تاركة الأمر للمقاطعات التعليمية الفردية لتقرير الأمر.

إلى ذلك، تتعارض هذه القرارات مع توصيات مركز السيطرة على الأمراض (CDC). وقالت مديرة مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي للصحافيين، الأربعاء، إن مركز السيطرة على الأمراض يعمل على تحديث توجيهاته. لكنها رفضت ذكر المعايير المحددة التي يمكن استخدامها للمساعدة في إبلاغ الولايات بما يتعين القيام به.