فيديو من العراق.. رمى البنزين على جسده محاولاً حرق نفسه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطع مصور لشاب عراقي حاول حرق نفسه، خلال تظاهرات لخريجين عاطلين عن العمل في محافظة المثنى.

فقد تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في المحافظة جنوبي العراق، اليوم الأحد، للمطالبة بالحصول على وظائف حكومية.

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وأظهر المقطع أحد منسقي التظاهرة وهو يتحدث عن ضرورة وجود فرص عمل للخريجين، وقال: "ليس مهماً أن يقتل متظاهر أو اثنين، الأهم أن يتوظف البقية".

وعقب ذلك، صبّ المتظاهر مادة البنزين على جسده في محاولة لإضرام النار فيه، إلا أن المتظاهرين منعوه من ذلك بالقوة.

فقر مدقع

يشار إلى أن محافظة المثنى، من أعلى المحافظات العراقية بنسبة الفقر، بحسب إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط العراقية في يوليو/تموز 2021.

وبات أكثر من نصف سكان المحافظة فقراء، إذ أن ما نسبته 52% من سكان المدينة يعانون الفقر، فضلاً عن محافظتي الديوانية أكثر من 48%، وميسان أكثر من 45%.

وتبلغ مساحة محافظة المثنى (51402) كيلو متر مربع، وتمثل بذلك نسبة مقدارها 11.9% من مجموع مساحة العراق وتضم 12 وحدة إدارية و5 أقضية.