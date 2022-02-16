ليفربول يغازل صلاح.. "اضحك تضحك الدنيا"

كعادته على السوشيال ميديا، غازل نادي ليفربول الإنجليزي نجمه الفرعون المصري محمد صلاح من خلال تغريدة لطيفة نشرها على حسابه في "تويتر" باللغة العربية، مرفقة بصورة للفرعون المصري أثناء التدريب وهو يضحك، معلقا بالقول "اضحك تضحك الدنيا".

وعادة ما يغازل النادي الإنجليزي نجمه المحبوب الملقب بـ"الملك" من آن لآخر.

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كما نشر ليفربول على حسابه في "تويتر" صورة لنجمه المصري بالمطار، في الطريق إلى ميلانو الإيطالية، مع تعليق: "كاميرات المعجبين تلاحق الملك في كل أنحاء العالم".

كاميرات المعجبين تلاحق الملك في كل أنحاء العالم ❤️👑 https://t.co/NvBqGk0Xg7 pic.twitter.com/00kDXCjVqx — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 15, 2022

وينتهي عقد الفرعون المصري مع النادي الإنجليزي في صيف 2023، ويسعى نادي لفيربول للتجديد معه، ولكن هناك بعض الخلافات المادية بين النادي ووكيل أعمال صلاح.

والأزمة تكمن في إرادة صلاح الحصول على راتب 400 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، والإدارة ترفض هذا المبلغ لأنه ضعف ما يتقاضاه الفرعون المصري حاليًا.

وأعرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، مؤخراً عن أمله في التوصل قريبا لتسوية بشأن العقد الجديد للهداف المصري الدولي محمد صلاح، مؤكدا أن اللاعبين قد يصلون إلى قمة مستواهم في منتصف الثلاثينيات.

ويستضيف ملعب سان سيرو في ميلانو بإيطاليا مباراة مثيرة بين ليفربول وإنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وتأهل نادي ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد احتلاله صدارة ترتيب جدول المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات من أصل 6.

بينما حجز إنتر ميلان مقعداً في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن جاء في المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، بواقع 3 فوز تعادل وحيد وهزيمتين.

وتعد المباراة من أقوى المواجهات المرتقبة على مستوى الأندية، ويسعى الريدز للمضي قدمًا نحو اللقب السابع، بينما يبحث الفريق الإيطالي عن لقبه الرابع.