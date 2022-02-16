ليلى علوي تتصدر مؤشرات البحث.. والسبب "فستان بقلب أحمر"

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث "غوغل" خلال الساعات الماضية وذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم حب البنات، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما، خلال فيلم "حب البنات".

وقامت النجمة المصرية المحبوبة بنشر الفيديو عبر حسابيها في "تيك توك" و"إنستغرام".

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ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في هذ الفيلم الذي قام ببطولته عدد كبير من النجوم مثل أشرف عبدالباقي وأحمد عز وحنان ترك وهنا شيحة، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات، خاصة خلال الـ"فالانتاين".

وقالت ليلى علوي في المشهد: "مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب"، وهو ما كررته عندما أعادت تمثيل نفس المشهد بعد 18 عاماً على حساباتها التواصلية.

وعلق المتابعين على التدوينة لالقول: "بس هي دلوقتي أصغر من ما كانت بـ18سنة"، "هو الفستان مادقش عليكي"،"ممكن سديك أو سديكة"، "إيه الجمال دا"،"لسه قمر زي مانتي"، "بقت أحلي وأحلي طول عمرها سكر"، "هابي فالانتاينز داي يا سديكة"، "ولا كأنها كبرت"، "الفرق انك هنا أصغر من الفيلم".... وغيرها من التعليقات.

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية نفس الفستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

واعتمدت مكياج قوي، ولكن مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيراً عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.