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"شفت الموت".. موجة غضب ضد مؤثرة تونسية وثقت رحلة هجرتها

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"شفت الموت".. موجة غضب ضد مؤثرة تونسية وثقت رحلة هجرتها

دفعت 1560 دولاراً للحصول على مكان في القارب مع 23 آخرين

دبي - العربية.نت

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أضحت المؤثرة التونسية شيماء بن محمود، حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أثارت بلبلة وغضبا واسعا في الأوساط التونسية إثر توثيقها رحلة هجرتها غير الشرعية بمقطع فيديو على متن قارب خشبي وسط البحر.

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فقد ظهرت الشابة البالغة من العمر 21 عاماً، ما حدث معها حينها، حيث خضعت للحجر الصحي مدة أسبوعين بسبب كورونا، في مركز احتجاز في إيطاليا.

كما أوضحت أنها دفعت 4500 دينار، أي ما يقارب 1560 دولاراً، للحصول على مكان في القارب مع 23 آخرين.

وكشفت أنها رأت الموت بأم عينيها، مؤكدة أن فعلتها ليست سهلة على الإطلاق.

جدل كبير

كذلك تابعت أن البحر كان هائجا إلى درجة أن الجميع لم يصدقوا خبر وصولهم إلى إيطاليا، نافية تشجيعها لأي أحد لفعل ما أقدمت عليه.

يذكر أن ما قامت به بن محمود أحدث جدلا كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها البعض بأنها تشجع على عملية الهجرة غير النظامية المحفوفة بالمخاطر، ما يعني أنها تهدد حياة مئات الشباب بالخطر.

كما اتهمها آخرون بإيذاء الناس عبر توثيق مرحلة الوصول إلى إيطاليا والتقاط صور السيلفي وتصوير ماركات الأزياء الشهيرة.

إحصائيات مرعبة

يذكر أن 2048 مهاجراً قد باتوا في عداد المفقودين بالبحر الأبيض المتوسط منذ عام 2021، ولا تزال الأرقام ترتفع بشكل حاد لتصل إلى 23 ألفا منذ عام 2014.

وتعتبر تونس إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الراغبين في العبور إلى الطرف الآخر من أوروبا.

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