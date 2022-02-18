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شاهد سيف الإسلام القذافي جاثياً.. أحدث صورة من ليبيا

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صورة متداولة على مواقع التواصل
صورة متداولة لسيف الإسلام القذافي على مواقع التواصل

شاهد سيف الإسلام القذافي جاثياً.. أحدث صورة من ليبيا

دبي - العربية.نت

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انتشرت خلال الساعات الماضية صورة جديدة لسيف الإسلام القذافي وهو جاثٍ على قدميه، في أحدث ظهور له حتى الآن، وتناقلها ناشطون ليبيون على مواقع التواصل، فيما أكدت مصادر للعربية صحتها، موضحة أنها تعود لأكثر من أسبوع.

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وكان القذافي المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا قد أصدر بيانا نهاية يناير الماضي، تضمن مبادرة سياسية لحل ما وصفه "بالانسداد السياسي في البلاد".

وأشار البيان حينها إلى أن تلك المبادرة تهدف للخروج من الوضع الذي أوصلتنا له خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصورة أضرت بالبلاد وشعبها، وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية.

واختفى سيف الإسلام القذافي منذ ظهوره في مدينة سبها الواقعة جنوب البلاد، يوم تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية شهر نوفمبر من العام الماضي، وهي الخطوة التي أثارت جدلا واسعا ودفعت مفوضية الانتخابات إلى استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين، قبل أن تقضي محكمة سبها بإدراج اسمه ضمن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا، التي تعذر إجراؤها بسبب خلافات قانونية حول أهلية المرشحين وتوترات سياسية بين المعسكرات المتنافسة.

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