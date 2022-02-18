طفلة ضيف "العربية" تتكئ على رأس والدها.. في بث مباشر
الصغيرة تصرفت ببراءة الأطفال وجلست قرب والدها تراقب اللقاء
بكل ما تحمله براءة الطفولة من معنى، أطلت صغيرة الصحافي محمد البابا، المختص بالشأن الأوكراني، حين كان في مداخلة مباشرة مع قناة "العربية"، عبر برنامج "بانوراما"، مع الزميلة ريم بوقمرة، مساء الخميس.
وبينما كان الأب حاضراً لمناقشة نقطة إمكانية تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مغامرته العسكرية بغزو أوكرانيا في بث حي ومباشر، اقتربت صغيرته منه وجلست بجانبه تنظر إلى الكاميرا، وتعانق والدها، الذي حاول إخفاء ارتباكه من تلك اللحظة.
وبقيت الطفلة على هذا الحال حتى انتهاء اللقاء، بينما حاولت بوقمرة إخفاء ابتسامتها مما شاهدته أمامها من براء الطفولة.
واجتاح المقطع مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مشيدة بتصرفات الأطفال العفوية في مثل هذه المواقف.
عن بانوراما..
يشار إلى أن برنامج "بانوراما" الذي يبث على شاشة "العربية، هو برنامج حواري يومي، يناقش آخر المستجدات السياسية والفكرية في الوطن العربي والعالم.
غير آبهة بظهور والدها على الهواء.. طفلة ضيف #العربية تتكئ بشكل عفوي على كتفه خلال لقائه في برنامج #بانوراما pic.twitter.com/Ez7lp8Jig1— العربية (@AlArabiya) February 17, 2022
ويستضيف نخبة من السياسيين والمحللين لقراءة تطورات الأوضاع في المنطقة، والسيناريوهات المحتملة للحروب والأحداث فيها.
-
شاهد.. لبناني حاملا رضيعة لرجل أمن "خدها ما معي طعميها"الرجل انهارت قواه وجلس على الطريق يصرخ ويبكي سوشيال ميديا
-
طاولة بوتين-ماكرون ثانية.. خلاف بين صانعيها ودموعمواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بتعليقات طريفة تركزت جلها على حجم الطاولة سوشيال ميديا
-
عمر كمال لهاني شاكر: كلمة "أستاذ" لا تزيد قدركمطرب المهرجانات أكد عدم نيته الإساءة للفنان هاني شاكر ثقافة وفن