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طفلة ضيف "العربية" تتكئ على رأس والدها.. في بث مباشر

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بانوراما
فيديو وصور

طفلة ضيف "العربية" تتكئ على رأس والدها.. في بث مباشر

الصغيرة تصرفت ببراءة الأطفال وجلست قرب والدها تراقب اللقاء

دبي - العربية.نت

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بكل ما تحمله براءة الطفولة من معنى، أطلت صغيرة الصحافي محمد البابا، المختص بالشأن الأوكراني، حين كان في مداخلة مباشرة مع قناة "العربية"، عبر برنامج "بانوراما"، مع الزميلة ريم بوقمرة، مساء الخميس.

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وبينما كان الأب حاضراً لمناقشة نقطة إمكانية تراجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مغامرته العسكرية بغزو أوكرانيا في بث حي ومباشر، اقتربت صغيرته منه وجلست بجانبه تنظر إلى الكاميرا، وتعانق والدها، الذي حاول إخفاء ارتباكه من تلك اللحظة.

وبقيت الطفلة على هذا الحال حتى انتهاء اللقاء، بينما حاولت بوقمرة إخفاء ابتسامتها مما شاهدته أمامها من براء الطفولة.

واجتاح المقطع مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مشيدة بتصرفات الأطفال العفوية في مثل هذه المواقف.

عن بانوراما..

يشار إلى أن برنامج "بانوراما" الذي يبث على شاشة "العربية، هو برنامج حواري يومي، يناقش آخر المستجدات السياسية والفكرية في الوطن العربي والعالم.

ويستضيف نخبة من السياسيين والمحللين لقراءة تطورات الأوضاع في المنطقة، والسيناريوهات المحتملة للحروب والأحداث فيها.

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