وفاة دماغية أو غيبوبة؟.. الطفل الكويتي "شبل يام" يشغل التواصل

انشغلت الأوساط الكويتية خلال الساعات الماضية بخبر إصابة الطفل الكويتي، حسين العجمي، والمعروف بلقب "شبل يام" بحادث مروري خطير.

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فبدما شاعت أخبار عن وفاته، نقل أحد المغردين عن مصدر مقرب من الطفل ذي الـ10 أعوام، أنه في غيبوبة ولا توجد فيه أي كسور بسبب الحادث.

غيبوبة أم وفاة دماغية؟!

كذلك تداول نشطاء مقطعا صوتيا منسوبا لوالد الطفل الكويتي يؤكد تعرض ابنه لحادث مروري وأنه في حالة وفاة دماغية.

تعرض المنشد #شبل_يام إلى حادث مروري ،دعواتكم له بالشفاء.. pic.twitter.com/5MV1J7Cgha — وافي آل سليم (@2000Tuo) February 16, 2022

وطلب النشطاء من رواد مواقع التواصل الدعاء للطفل الذي اكتسب شهرة واسعة في العالم الافتراضي.

و"شبل يام" هو طفل كويتي لا يتجاوز عمره الـسنوات، إلا أنه ذائع الصيت على مواقع التواصل.

واشتهر العجمي بنشر مقاطع مرئية ينشد من خلالها شيلات خليجية عبر منصة يوتيوب ومنصات أخرى، محققاً شهرة ضخمة.