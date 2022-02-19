لحظات محرجة.. شاهد عارضة تترنح وتسقط في حدث مهم بلندن

تعرضت إحدى العارضات على المنصة في أسبوع الموضة في لندن لموقف محرج.

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فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عارضة تعثّرت بسبب حذائها.

ورغم محاولاتها مراراً الإبقاء على توازنها، إلا أنها سقطت بالنهاية.

عروض لتشكيلات خريف سنة 2022 وشتائها

وكان أسبوع الموضة في لندن، قد انطلق الجمعة، وتتخلل أيامه الخمسة عروض لتشكيلات خريف سنة 2022 وشتائها، ويغيب عنها عدد من أبرز المصممين ودور الأزياء الكبيرة على غرار بوربري وفيكتوريا بيكهام، مما يفسح المجال لبروز مصممين صاعدين.

كما يتضمن البرنامج 37 عرضاً حضورياً لماركات معروفة، ومنها سيمون روشا ومولي غودارد وروكساندا وإرديم وريجينا بيو تعرض خلالها تشكيلات نسائية ورجالية على حد السواء، فيما فضّل مصممون آخرون الاستمرار في اعتماد الصيغة الرقمية.

يذكر أن أسبوع الموضة في لندن يشكل فرصة أمام ماركات ناشئة للبروز ولفت الانتباه أكثر من الأخرى القديمة والمعروفة جداً.