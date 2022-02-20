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فيديو.. صحافي أوكراني يضرب سياسياً مؤيداً لروسيا على الهواء

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من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
روسيا و أوكرانيا

فيديو.. صحافي أوكراني يضرب سياسياً مؤيداً لروسيا على الهواء

هجم الصحافي يوري بوتوسوف على السياسي نيستور شوفريتش على الهواء خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير"

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في مؤشر على مدى التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية، ضرب صحافي أوكراني سياسياً من بلاده موالياً لموسكو على الهواء مباشرةً.

وهجم الصحافي يوري بوتوسوف على السياسي المؤيد لروسيا نيستور شوفريتش على الهواء خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".

الصحافي يوري بوتوسوف
  • الصحافي يوري بوتوسوف
  • السياسي نيستور شوفريتش
  • آثار الكدمات على وجه نيستور شوفريتش
3 صور
الصحافي يوري بوتوسوف
الصحافي يوري بوتوسوف
السياسي نيستور شوفريتش
السياسي نيستور شوفريتش
آثار الكدمات على وجه نيستور شوفريتش
آثار الكدمات على وجه نيستور شوفريتش
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وكانت حلقة البرنامج التي شارك فيها بوتوسوف وشوفريتش مخصصة للتصعيد الذي يشهده الصراع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقد تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا (التي تدعم الانفصاليين في هذه المنطقة) إلى الاستوديو للمشاركة في الحلقة.

يأتي هذا بينما ازدادت مؤخراً حدة التوتر والمعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا، بينما يتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع.

من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
  • من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
  • من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
  • من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
  • من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
  • من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
5 صور
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحافي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
من العراك بين الصحفي والسياسي على الهواء مباشرة
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