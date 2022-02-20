فيديو.. صحافي أوكراني يضرب سياسياً مؤيداً لروسيا على الهواء
هجم الصحافي يوري بوتوسوف على السياسي نيستور شوفريتش على الهواء خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير"
فيديو.. صحفي #أوكراني يضرب سياسيًا مواليًا لـ #روسيا على الهواء#العربية pic.twitter.com/ROov9X4eM3— العربية (@AlArabiya) February 20, 2022
في مؤشر على مدى التوتر المتعلق بالأزمة الأوكرانية، ضرب صحافي أوكراني سياسياً من بلاده موالياً لموسكو على الهواء مباشرةً.
وهجم الصحافي يوري بوتوسوف على السياسي المؤيد لروسيا نيستور شوفريتش على الهواء خلال البرنامج الحواري "حرية التعبير".
وكانت حلقة البرنامج التي شارك فيها بوتوسوف وشوفريتش مخصصة للتصعيد الذي يشهده الصراع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
وقد تمت دعوة ممثلين عن القوى السياسية الموالية لروسيا (التي تدعم الانفصاليين في هذه المنطقة) إلى الاستوديو للمشاركة في الحلقة.
يأتي هذا بينما ازدادت مؤخراً حدة التوتر والمعارك على الجبهة في شرق أوكرانيا، بينما يتبادل الانفصاليون المدعومون من موسكو وكييف الاتهامات بتصعيد النزاع.
-
هذه الناقلات الجوية والمطارات الأقل شكاوى في السعودية خلال ينايرفي تصنيف أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة سياحة وسفر
-
نشطاء للعربية.نت: ملايين اليمنيات ضحايا التنمر الإلكترونياسم المرأة عورة وفتح صفحة سوشيال ميديا سلوك مخل للآداب في نظر المتنمرين.. وملايين النساء يتعرضن للابتزاز والتحرش بسبب أسمائهن وصورهن في ظل تواطؤ مجتمعي وغياب قوانين رادعة اليمن
-
ابنة مسؤول إيراني سابق.. تتمرد على عقيدة والدها المتشددابنة المستشار الصحافي السابق لوزارة الإرشاد: "لم أختر الأسرة التي ولدت فيها" إيران