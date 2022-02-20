فيديو.. مروحية تتحطم وسط السباحين قرب شاطئ مزدحم في ميامي

تحطمت مروحية في مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية في وقت متأخر أمس السبت، بعدما سقطت على بعد أمتار قليلة من السباحين في منطقة مزدحمة بالسائحين، حسبما أفاد مسؤولون.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

وتم نقل راكبين من المروحية إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة. يذكر أن المروحية كانت تقل ثلاثة ركاب.

مادة اعلانية

وقالت إدارة شرطة ميامي بيتش على موقع "تويتر" إنها تلقت اتصالاً السبت بشأن الحادث في المنطقة قبالة ساوث بيتش.





المروحية تسقط في المياه بين السياح المروحية تسقط في المياه بين السياح المروحية تسقط في المياه بين السياح

وأظهر مقطع مصور شاركته الشرطة المروحية وهي تسقط فوق المحيط وتصطدم بالمياه، بينما يحتشد المتشمسون على الشاطئ ويسبح آخرون في المياه.

وأغلقت الشرطة جزءاً من الشاطئ في المنطقة، التي يتردد فيها المسافرون على المقاهي والمطاعم والمتاجر في الهواء الطلق.

وأضافت الشرطة إن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى للتعرف على ملابسات الحادث.