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فيديو.. مروحية تتحطم وسط السباحين قرب شاطئ مزدحم في ميامي

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A view of a helicopter crashing into the ocean in Miami Beach, Miami, Florida, U.S., February 19, 2022, in this still image obtained from social media video. Courtesy of Miami Beach Police Department/@MiamiBeachPD/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.
المروحية تسقط في المياه بين السياح

فيديو.. مروحية تتحطم وسط السباحين قرب شاطئ مزدحم في ميامي

أظهر مقطع مصور شاركته شرطة ميامي بيتش المروحية وهي تسقط فوق المحيط الأطلسي وتصطدم بالمياه، بينما يحتشد المتشمسون على الشاطئ ويسبح آخرون في المياه

العربية.نت

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تحطمت مروحية في مياه المحيط الأطلسي قبالة مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأميركية في وقت متأخر أمس السبت، بعدما سقطت على بعد أمتار قليلة من السباحين في منطقة مزدحمة بالسائحين، حسبما أفاد مسؤولون.

وتم نقل راكبين من المروحية إلى مستشفى قريب في حالة مستقرة. يذكر أن المروحية كانت تقل ثلاثة ركاب.

وقالت إدارة شرطة ميامي بيتش على موقع "تويتر" إنها تلقت اتصالاً السبت بشأن الحادث في المنطقة قبالة ساوث بيتش.

المروحية تسقط في المياه بين السياح
  • المروحية تسقط في المياه بين السياح
  • المروحية تسقط في المياه بين السياح
  • المروحية تسقط في المياه بين السياح
3 صور
المروحية تسقط في المياه بين السياح
المروحية تسقط في المياه بين السياح
المروحية تسقط في المياه بين السياح
المروحية تسقط في المياه بين السياح
المروحية تسقط في المياه بين السياح
المروحية تسقط في المياه بين السياح
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وأظهر مقطع مصور شاركته الشرطة المروحية وهي تسقط فوق المحيط وتصطدم بالمياه، بينما يحتشد المتشمسون على الشاطئ ويسبح آخرون في المياه.

وأغلقت الشرطة جزءاً من الشاطئ في المنطقة، التي يتردد فيها المسافرون على المقاهي والمطاعم والمتاجر في الهواء الطلق.

وأضافت الشرطة إن إدارة الطيران الفيدرالية تسعى للتعرف على ملابسات الحادث.

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