ليفربول يتغزّل في صلاح.. وإسعاد يونس تحمل إليه 6 أكلات من مصر

احتفى نادي ليفربول الانجليزي بنجمه المصري محمد صلاح بعد بلوغه الـ150 هدفاً بقميص النادي، وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى نورينش سيتي، امس السبت، خلال المباراة التي انتهت 1:3 لصالح ليفربول بالدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر حساب ليفربول على "تويتر" باللغة العربية فيديو تحت عنوان "الملك المصري"، جمع فيه عدة أهداف للفرعون المصري بقميص ليفربول وعدد من صوره بعد تسجيل أهداف.

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وغرد ليفربول بالقول: الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر"، مرفقاً التغريدة برمز التاج الملكي والعلم المصري.

⚽️ مـ0ـحـ5ـمـ1ـد ⚽️



الملك المصري @MoSalah يُصبح ثاني أسرع لاعب في تاريخ ليفربول وصولاً إلى 150 هدفاً بالقميص الأحمر 👑🇪🇬 pic.twitter.com/lVpQqgebzs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 19, 2022

كما غرّد النادي بتغريدة أخرى يمتدح فيها هدف صلاح في مرمى نوريتش، قائلاً: "كرة القدم تُلعب بالرأس أولًا ثم القدم والدليل هو ذلك الهدف الخيالي من الملك @MoSalah ومساعدة حارسنا العظيم أليسون".

وعادة ما يغازل النادي الانجليزي لاعبه المحبوب الملقب بـ"الملك"، وهو اللقب الذي منحه إياه جمهور النادي الانجليزي، من خلال التغريدات الطريفة على حسابه في "تويتر".

6 أكلات يحبها "الملك"

وتزامنا مع هذا الانجاز الكروي، يطل الفرعون المصري على محبيه في مصر، حيث تستضيفه الفنانة القديرة إسعاد يونس في برنامجها الشهير بفضائية "dmc".

وخلال الاعلان الترويجي للقاء، والذي نشرته الفنانة والاعلامية المحبوبة على حسابها على "إنستغرام"، كشفت إسعاد يونس أنها حملت 6 أكلات معها من مصر إلى انجلترا من أجل عيون "الملك"، وعلقت بالقول: "إحنا ولا يهمنا أبو صلاح عندنا.. انتظروا لقاء خاص جداً قريباً".

وكشفت إسعاد يونس أنها أحضرت معها الذرة واللب والترمس والبطاطا والأرز بلبن والفول السوداني. وقال صلاح أنه لم يأكل هذه المأكولات منذ سنوات. وعند سؤاله "بماذا تحب أن تبدأ؟" أجاب: "البطاطا".

وكان صلاح قد أطل مؤخرا على جماهيره من خلال حوار مطول مع الاعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر". والحوار بالكامل منشور على منصة "شاهد" الالكترونية.

وكان صلاح قد أخبر عمرو أديب خلال اللقاء أنه يتبع نظاما غذائيا صارما لا يحيد عنه أبدا من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.