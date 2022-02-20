"سجاير ومضيفة".. محمد رمضان يستفز متابعيه بحديث عن طائرته الخاصة

لم يعد الفنان المصري محمد رمضان يتوقف عن إثارة الجدل، سواء كان ذلك من خلال ظهوره الفني أو حتى حديثه عن أموره الخاصة، ولعل أحدثها ما ذكره حول السفر بالطائرة الخاصة.

الفنان المصري نشر مجموعة من الصور له أثناء تواجده على متن طائرة خاصة، وعلق على الصور ليسترجع المرة الأولى التي سافر فيها على متن طائرة خاصة.

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وذكر أنه سافر وقتها على الدرجة الاقتصادية في طائرة ركاب، وكانت الميزة الأجمل في تلك الرحلات أنه يرى أشخاصاً من بلاد مختلفة على متن الطائرة، وكانت الصدفة الأجمل هو أنه لا يعلم من سيجلس إلى جواره.

ولكنه على الرغم من كونه لا يستقل سوى الطائرات الخاصة في الوقت الحالي، إلا أنه في حال سأله شخص عن الأفضل بالنسبة له إن كان السفر بالطائرات الخاصة أو طائرات الركاب، سيختار الطائرة الخاصة.

وتابع قائلا ليفسر اختياره: "عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري"، وهي الإجابة التي جاءت عكس ما كان يتوقعه البعض من كونه سيتحدث بتواضع عن رغبته في الوجود إلى جوار باقي الأشخاص.

ولم تمر سوى دقائق حتى وردت آلاف التعليقات، والتي جاء بعضها ليهاجم رمضان ويتهمه بالغرور والاستفزاز بسبب ما قاله وعدم مراعاته للآخرين.

وهو الأمر الذي صار معتادا في معظم المنشورات التي ينشرها رمضان، عبر حساباته على السوشيال ميديا، ولم يعد هو يهتم بالرد على التعليقات السلبية التي ترده.