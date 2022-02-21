فيديو مؤثرلنجم X Factor بالشارع.. وتساؤلات هل فقد عقله؟
محمد ريفي يصرخ بأعلى صوت "أمي، أمي" وهو في حالة من التعب والإرهاق طالبًا العفو من والدته
انتشر مقطع فيديو لمحمد ريفي، نجم The X Factor، يصرخ بأعلى صوت "أمي، أمي" وهو في حالة من التعب والإرهاق، حيث أشار البعض أنه ربما فقد عقله حين رفضت والدته رؤيته مؤخرًا بسبب الخلافات التي وقعت بينهما وتبرئها منه وعدم رضاها عنه.
#محمد_ريفي غادي اتصطى لان الوالدة نتاعو سخطات عله شفتي شنو تتبع الدريات وتخلي الام نتاعك وخا اكون الحب نتاعك لأي وحدة إلى مبغاتهاش الام نتاعك بعد علها لان المرأة تعوض والأم لا تعوض يالله فكها يامن وحلتيها#الله_اسمح_لنا_من_الوالدين pic.twitter.com/rsNrJqc8pC— abdelatif (@abdelat45058653) February 19, 2022
وتناقلت وسائل الإعلام الاجتماعية مقطع الفيديو المؤثر للفنان ريفي وهو يصرخ بطريقة هستيرية في ساحة الأمم وسط مدينة الدار البيضاء طالبًا العفو من والدته.
وكان ريفي استعطف والدته عبر شريط فيديو نشره الجمعة، على حسابه الرسمي بموقع انستغرام.
وقد تفاعل عدد كبير من متابعي حساب ريفي مع ندائه الذي وجهه لوالدته، مطالبين الأم بالصفح عن ولدها.
ويشار أن المشكل العائلي للفنان محمد ريفي، قد خرج للعلن عقب اتهام شقيقه التوأم لزوجته بالتسبب في تدهور حالته الصحية وبتشتت الأسرة، لتتوالى عقبها الاتهامات بين ريفي وعائلته، إذ سبق أن اتهم أشقائه بمنعه من رؤية والدته، لتخرج الأخيرة عبر تصريح إعلامي وتكذب قوله وتعرب عن عدم صفحها عنه.
فنان بمعنى الكلمة ماشاء الله صوت جدا نادر ومسوي لخبطه على المسرح الفنان المغربي محمد ريفي 🎵🎤— نواف بن علي آل حامد الغامدي 🎵🎸 NAWAF_ALGHAMDI (@alnono_wbs) May 11, 2017
@7sainaljassmi @elissakh pic.twitter.com/VbaXLDmPSJ
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