صورة بالحجاب وتعليق غامض.. هذه حقيقة اعتزال رغدة للفن

حسمت الفنانة السورية رغدة حالة الجدل التي أُثيرت خلال الساعات الماضية بين متابعيها، بعد نشر صورة لها بالحجاب عبر حسابها على "فيسبوك"، وأرفقتها بتعليق غامض على الصورة، حيث قالت: "عشت حياتي دائمًا كما قدر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده"، من دون أن توضح إن كانت قد قررت الاعتزال أم لا.

وتعليقاً على التدوينة الغامضة، أكدت رغدة في تصريحات صحافية، أنّها لم تعتزل الفن، مضيفة: "من المؤكد أنّ أعمار البشر بيد المولى عز وجل، وهو المقصد والغرض مما كتبته من تعليق على الصورة"، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "الوطن".

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ولدت رغدة بمدينة حلب السورية، من أب وأم سوريين، وسافرت إلى مصر في عام 1980 لاستكمال دراستها في الأدب العربي بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أثيرت حالة من الجدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة، بعدما طالبت إعلامية مصرية الجمهور بالدعاء لرغدة بعد إصابتها بوعكة صحية.

ولم تكشف الإعلامية المصرية بسمة وهبة عما تعانيه الفنانة رغدة، واكتفت بالتأكيد على أنها بحاجة إلى الدعاء، بعد إصابتها بوعكة صحية عقب تصوير حلقة معها في برنامجها.



محمد فؤاد ورغدة في كواليس مسلس "الضاهر" رغدة في ساحة سعدالله الجابري بحلب

وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" وقتها، روت رغدة تفاصيل ما جرى، مؤكدة أنها تتفهم ما قامت به الإعلامية بسمة وهبة، حيث كانت رغدة على موعد مع تصوير حلقة ببرنامج بسمة وهبة. ذلك التوقيت الذي كانت مصر تشهد فيه طقسا سيئا، إلا أن رغدة أصرت على الذهاب والالتزام بموعدها، خاصة أن فريق البرنامج طلب منها كثيرا أن تحل ضيفة عليهم، وهو ما تحقق في النهاية، مؤكدة أنها كانت مرهقة للغاية أثناء تصوير الحلقة بسبب الأحوال الجوية.

وبعدها توجهت رغدة إلى المستشفى من أجل إجراء الفحوص الدورية التي تقوم بها كل عام للاطمئنان على صحتها، وتلقت وقتها اتصالا هاتفيا من بسمة وهبة، فأخبرتها رغدة أنها لا تستطيع التكلم في الوقت الحالي لأنها داخلة إلى المستشفى.

ويبدو أن ذلك الأمر سبّب سوء فهم لدى وهبة، ما جعلها تقوم بإعلان الأمر على ذلك النحو.

يذكر أن الفنانة السورية رغدة ابتعدت عن الساحة الفنية منذ مشاركتها في مسلسل "الضاهر" للمخرج ياسر زايد، وبطولة الفنان محمد فؤاد، والذي عُرض في العام 2019، حيث جسدت فيه شخصية "أزهار"، وشاركها البطولة كوكبة من نجوم الدراما المصرية.

وقدمت رغدة أكثر من 75 عملا فنيا بين السينما والدراما التلفزيونية والإذاعة على مدار مسيرتها الفنية.